رسمياً.. باير ليفركوزن يعلن ضم لوكاس فاسكيز

أعلن نادي باير ليفركوزن اليوم (الثلاثاء) تعاقده مع لوكاس فاسكيز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وأوضح النادي الألماني في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه تعاقد مع الظهير الأيمن الإسباني لوكاس فاسكيز حتى 30 يونيو 2027، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 21 مع الفريق.

من جانبه عبر فاسكيز عن سعادته بالانضمام إلى النادي الألماني، وقال: «أتطلع الآن لمواصلة مسيرتي في باير ليفركوزن، وتحقيق نجاحات جديدة مع فريق متعطش للفوز دائماً».

كان فاسكيز، الذي يبلغ طوله 1.73 متر، أحد أبرز لاعبي ريال مدريد الموسم الماضي، وشارك في 53 مباراة رسمية مع الفريق، منها 32 مباراة في الدوري الإسباني و10 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

في المجموع، لعب الدولي الإسباني 402 مباراة بقميص ريال مدريد، وتُوج معه بـ23 لقباً طوال مسيرته.