أعلن نادي لايبزيغ، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع الأرجنتيني مارتن ديميكليس لتدريب الفريق، خلفاً للمدرب أولي فيرنر الذي أُقيل من منصبه رغم إنهاء الفريق مسابقة الدوري الألماني في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

عقد لمدة موسمين

وقال النادي في بيان: «عيّن نادي لايبزيغ مارتن ديميكليس مدرباً جديداً للفريق، إذ وقّع الأرجنتيني البالغ من العمر 45 عاماً عقداً حتى 30 يونيو 2028».

مسيرة ديميكليس لاعباً ومدرباً

وقضى ديميكليس معظم مسيرته لاعباً مع بايرن ميونخ، إذ خاض 259 مباراة وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الألماني وأربعة ألقاب في كأس ألمانيا.

وبجانب بايرن ميونخ، ارتدى النجم الأرجنتيني قمصان أندية ريفر بليت وملقة وأتلتيكو مدريد وإسبانيول ومانشستر سيتي، وتوّج مع الأخير بلقب الدوري الإنجليزي عام 2014. وخاض 51 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وبلغ نهائي كأس العالم 2014.

بدأ مارتن ديميكليس مسيرته التدريبية مساعداً للمدرب في نادي ملقة الإسباني، كما عمل مع العديد من فرق الشباب في نادي بايرن ميونخ الألماني، ثم عاد إلى موطنه الأرجنتين في موسم 2022-2023، إذ تولى أول منصب تدريبي له مع ناديه الأم ريفر بليت، وفي موسمه الأول، قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الأرجنتيني، وبعد عامين ناجحين انتقل لتدريب مونتيري المكسيكي، بينما كانت محطته الأخيرة مع فريق مايوركا الإسباني.