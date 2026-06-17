أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم (الأربعاء)، انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك، بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءات تخصيص مساحة أرض للنادي في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، على أن يقوم النادي بتقديم مشروع متكامل هندسياً ومالياً وقانونياً لاستغلالها.

دعم الدولة للأندية الشعبية

وأضاف بيان وزارة الشباب والرياضة أن قرار التخصيص جاء في ضوء حرص الدولة على تعزيز الدور المهم للأندية الرياضية، خصوصا الشعبية منها، في دعم القيم الإنسانية الرفيعة، والتنشئة الاجتماعية السليمة، واكتشاف المواهب الرياضية.

تعاون لإنشاء الفرع الجديد

وثمّن وزير الشباب والرياضة المصري جوهر نبيل التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة ونادي الزمالك للوصول إلى أفضل الحلول بشأن إقامة فرعه الجديد في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مؤكداً أن هذا التخصيص جاء بناءً على دراسات فنية وتخطيطية متكاملة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تعظيم الاستفادة من المشروع وتوفير المقومات اللازمة لتلبية احتياجات أعضاء وجماهير النادي.

سبب سحب أرض الفرع الجديد

وكانت وزارة الإسكان المصرية قد أعلنت في وقت سابق سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، التي كانت مخصصة لإنشاء فرع جديد، بسبب «عدم الجدية في التنفيذ».