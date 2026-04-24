توفي مهاجم نادي الترجي التونسي ومنتخب نيجيريا السابق مايكل إينرامو، اليوم (الجمعة)، عن عمر ناهز 40 عاماً، إثر أزمة قلبية.

وبحسب إذاعة «موزاييك» التونسية، فإن إينرامو توفي أثناء ممارسته رياضة الجري صباح اليوم في نيجيريا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



الترجي ينعي نجمه السابق

ونعى الترجي التونسي نجمه السابق في بيان عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، جاء فيه: «بقلوب يعتصرها الألم، ينعى الترجي الرياضي التونسي لاعبه السابق النيجيري مايكل إينرامو، الذي رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلاً بعد جيل».

وأضاف البيان: «لم يكن إنرامو مجرد لاعب مرّ في تاريخ الترجي، بل كان رمزاً للقوة والعزيمة والإصرار، وواحداً من الأسماء التي صنعت لحظات لا تُنسى في ملاعب كرة القدم، ورفعت راية النادي عالياً في محطات كروية خالدة، إذ عاش مع جماهير النادي لحظات فرح كبيرة، وسجل أهدافاً حاسمة لا تزال تُروى حتى اليوم، وبقي اسمه مرتبطاً بروح القتال والانتماء الحقيقي لقميص النادي».



رسالة تعزية

واختتم البيان: «يتوجّه النادي بأصدق عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد وأحبّائه، وإلى كل من عرفه وشاركه مسيرته الرياضية والإنسانية، راجياً من الله أن يمنّ على عائلته بالصبر والقوة لتجاوز هذا المصاب الأليم، سيبقى مايكل إينرامو جزءاً من ذاكرة الترجي، ومن وجدان جماهيره التي لن تنسى أبداً ما قدّمه من عطاء وإخلاص داخل المستطيل الأخضر».