تعرض نجم منتخب بلجيكا جيريمي دوكو لإصابة قبل مواجهة مصر المقررة يوم الإثنين القادم، في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2026.

تفاصيل الإصابة

وبحسب شبكة «HLN» البلجيكية، غادر الجناح البالغ من العمر 24 عاماً الحصة التدريبية بعد شعوره بآلام عضلية، وهو ما أثار قلق الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي، لكن لا يبدو أن الوضع خطير.

وأضاف التقرير، أن دوكو قد يستأنف التدريبات مع منتخب بلجيكا خلال الأيام القادمة، من أجل اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام مصر.

مجموعة بلجيكا

ويقع المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلى جانب منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا.

موعد المونديال

وتنطلق منافسات المونديال غداً (الخميس) بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا، وتستمر حتى 19 يوليو القادم، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.