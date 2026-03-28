حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (السبت)، الجدل الذي أثير حول مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره السعودي، التي أقيمت ليلة أمس (الجمعة) على ملعب «الإنماء» بمدينة جدة، وانتهت بفوز كبير لمصر برباعية نظيفة.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: إن مواجهة مصر والسعودية تم اعتمادها كـ«مباراة دولية» من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد انطباق جميع الشروط عليها، بما في ذلك عدد التبديلات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الفني قبل المباراة.

وأوضح البيان أن منتخب مصر حصل على 3.8 نقطة إضافية في التصنيف الدولي، ليصعد مركزين من المركز 31 إلى المركز 29 عالمياً.

وأشار الاتحاد إلى أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) اعتمد تعديلات جديدة على قوانين المباريات الودية الدولية خلال اجتماعه السنوي أواخر فبراير الماضي في ويلز، ومن أبرز هذه التعديلات السماح بإجراء 11 تبديلاً في المباريات الودية الدولية، بشرط الاتفاق المسبق بين الفريقين.



وشهد الاجتماع حضور رئيس فيفا جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة، في إطار مسؤولية إيفاب التاريخية عن مراجعة وتحديث قوانين اللعبة بما يواكب التطورات العالمية.

وجاءت المباراة بين المنتخبين السعودي والمصري ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وكانت المباراة قد أثارت جدلاً بعد تصريحات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري مصطفى أبو زهرة، التي أشارت إلى أن الاتفاق على 11 تبديلاً قد يؤثر على احتسابها كمباراة دولية رسمية، مما يؤثر على نقاط التصنيف.

يُذكر أن السماح بزيادة عدد التبديلات في المباريات الودية يهدف إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، وتقليل خطر الإرهاق والإصابات، خصوصاً في فترة التحضير للبطولات الكبرى، ويُعد هذا التعديل جزءاً من حزمة تغييرات أوسع أقرها إيفاب لتحسين تدفق اللعب وحماية اللاعبين قبل كأس العالم 2026.