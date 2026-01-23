تغلب فريق الأهلي المصري على ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب «برج العرب»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ثنائية «تريزيجيه» تحسم المواجهة

أنهى الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف، بعدما أرسل محمد هاني عرضية متقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، قابلها محمود حسن (تريزيجيه) برأسية قوية استقرت في الشباك في الدقيقة 45+3.

وعاد «تريزيجيه» ليؤكد تفوق المارد الأحمر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة في الزاوية اليسرى لحارس الفريق التنزاني.

ترتيب المجموعة الثانية

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية بفارق 3 نقاط عن يانغ أفريكانز، الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الأولى في دور المجموعات، بينما يمتلك كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري نقطة واحدة، قبل أن يلتقيا غداً (السبت) ضمن منافسات الجولة ذاتها.