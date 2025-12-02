تغلب منتخب المغرب على نظيره جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

ثنائية مبكرة

افتتح المنتخب المغربي التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة، بعد ركلة ركنية من الجبهة اليسرى نُفذت داخل منطقة الجزاء، قابلها سفيان بوفتيني برأسية قوية استقرت في الشباك.

وواصل منتخب المغرب ضغطه، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 11، بعدما أطلق طارق تيسودالي تسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بأحد مدافعي جزر القمر وغيرت اتجاهها إلى المرمى.

البركاوي يضيف الثالث

وفي الدقيقة 45+4، سجل كريم البركاوي الهدف الثالث لأسود الأطلس، بعد عرضية من الجبهة اليسرى قابلها برأسية متقنة.

جزر القمر يقلص النتيجة

وأحرز لاعب المغرب محمد بولكسوت هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56، بعد تمريرة قادمة من الجانب الأيمن.