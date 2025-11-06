أعلن نادي الوصل الإماراتي إقالة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل مع المحرق البحريني بهدفين لكل منهما في دوري أبطال آسيا 2.

وجاء في بيان نشره النادي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «توصلت شركة كرة القدم إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، متمنين له التوفيق في مشواره القادم».

ماذا قدم كاسترو مع الوصل؟

يتصدر الوصل ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2 برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

على الصعيد المحلي، يحتل الوصل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 14 نقطة، من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

ويُعتبر الوصل ثالث تجربة تدريبية لكاسترو على المستويين العربي والآسيوي، بعد فترتَي تدريب مع الدحيل القطري والنصر السعودي.