قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، منع ظهور أحمد حسام (ميدو) نجم منتخب مصر السابق في وسائل الإعلام، لحين انتهاء التحقيق معه، وألزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بتنفيذ القرار.

سبب المنع

وأرجع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرار منع ميدو من الظهور إعلامياً إلى ما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءةً وتشكيكاً في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست مع الإعلامي أبو المعاطي زكي.

وأكد، في بيان أصدره اليوم (الإثنين)، إصدار القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما تم عرضه من توصيات لجنتي الشكاوى، وضبط أداء الإعلام الرياضي، ومن المقرر أن تحدد لجنة الشكاوى جلسة استماع لميدو، على أن يتم بعد ذلك رفع توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ القرار النهائي.

تصريحات ميدو

وقال «ميدو» في بودكاست «الإسطورة مع أبوالمعاطي زكي»: إن المنتخب كان بيعتمد على أعمال السحر - على حد قوله - مُضيفاً: «الكورة في مصر ماشية بنفس النظام من أيام الخمسينات والستينات، لو جبتلك أي جورنال، هتلاقي نفس المشاكل، فإيه الفايدة من الهري؟ أنا متعلق بحاجة واحدة بس الزمالك، لو الزمالك طلبني، هخدمه في أي وقت، وده حقيقي».

وأضاف: في فترة حسن شحاتة، الجزم كانت بتتاخد مننا ويتقري عليها حاجات ويترش عليها مياه، وكان الشيخ بيطلب لازم نلعب بأرقام معينة، ومرة إدوني تشيرت حمادة صدقي رقم 5 لبست الفانلة مش داخلة فيا ورفضت، ولعبت برقم 9 وكابتن حسن كان بيتجنن مني من الحاجات دي، كانوا بيسحبوا الجزم قبل الماتشات بيوم وأي حد هيقولك كلام غير ده كداب.

وتابع «ميدو»: «الشيخ قال للجهاز الفني في 2010 لازم تستبعدوا ميدو من بطولة أمم أفريقيا، واللي وصلي ده حد من الجهاز، الشيخ قال الراجل ده مش ماشية معاه، الأحسن إنه ما يبقاش موجود في البطولة، ساعتها كنت بلعب في الزمالك وشايل الفريق على أكتافي».