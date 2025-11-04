أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد نادي الزمالك المصري، بسبب ثلاث قضايا ضده.

وأوضح «فيفا» عبر موقعه الرسمي أن القرار جاء على خلفية هذه القضايا، دون كشف أطرافها أو تفاصيلها.

ويشترط الاتحاد الدولي التوصل إلى تسويات مالية مع الأطراف المعنية، سواء عبر السداد أو الجدولة، لرفع الإيقاف.

أزمة مالية خانقة

ويُعاني الزمالك من أزمة مالية حادة تفاقمت بعد قرار وزارة الإسكان المصرية بسحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، التي كانت مخصصة لإنشاء فرع جديد للقلعة البيضاء، بدعوى «عدم الجدية في التنفيذ».

ويواجه مجلس الإدارة صعوبة كبيرة في تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد مستحقات لاعبي الفريق، ما انعكس سلباً على النتائج في مسابقة الدوري المصري، خلال الفترة الأخيرة.

«الأبيض» يستعد لكأس السوبر

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، الخميس المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات.

وكان النادي قد أقال البلجيكي يانيك فيريرا من تدريب الفريق مطلع الأسبوع الحالي، وعيّن أحمد عبدالرؤوف مديراً فنياً مؤقتاً.