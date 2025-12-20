أحبطت قوات الأمن في مدينة سان بيدرو بولاية نويفو ليون شمالي المكسيك محاولة سرقة من متجر شهير، بعد رصد تحركات مريبة داخل المتجر قادت إلى كشف الواقعة. وقدّرت قيمة المسروقات بنحو 10 آلاف بيزو مكسيكي، في حادثة أثارت تفاعلاً واسعاً عقب تداول مقاطع مصوّرة توثق أسلوب السرقة المستخدم، مسلّطة الضوء على يقظة أفراد الأمن ودور المراقبة في إحباط مثل هذه المحاولات.

وإثر ذلك، استدعى أمن المتجر الشرطة البلدية في سان بيدرو، التي حضرت إلى المكان وأكدت الواقعة، قبل أن تقوم بتوقيف المرأتين، وهما سوسانا (52 عاماً) ولورديز (51 عاماً).

وتم نقل الموقوفتين إلى النيابة العامة، حيث وُضعتا رهن التحقيق لتحديد وضعهما القانوني بتهمة السرقة من محل تجاري.

وأوضحت السلطات أن عدد القطع التي حاولت المتهمتان سرقتها بلغ 21 قطعة ملابس، بقيمة إجمالية وصلت إلى 10 آلاف و159 بيزو مكسيكي.