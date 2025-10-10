قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد نجم ليفربول محمد صلاح من مواجهة غينيا بيساو، المقررة الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأوضح مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، في تصريحات صحفية، أن محمد صلاح لن يشارك في المباراة القادمة من أجل الراحة، بعد ضمان التأهل إلى المونديال، لكنه سيتواجد في استاد القاهرة الدولي للاحتفال مع زملائه بإنجاز الصعود.

وكان المنتخب المصري قد تأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم بعد فوزه على جيبوتي بـ3 أهداف دون رد الخميس الماضي، أحرزها كل من: إبراهيم عادل، ومحمد صلاح (هدفين).

ويُعد هذا التأهل هو الرابع في تاريخ منتخب مصر بعد مشاركاته السابقة في نسخ: 1934، و1990 (في إيطاليا)، و2018 (في روسيا).