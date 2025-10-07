حسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، الجدل حول مصير استضافة المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده موتسيبي في كينشاسا جمهورية الكونغو الديمقراطية، عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أمس (الإثنين)، قال موتسيبي رداً على احتمالية سحب تنظيم البطولة من المغرب: «المغرب هو الخطة أ، المغرب هو الخطة ب، المغرب هو الخطة ج».

تعاون مع الحكومة والشعب المغربي

وأضاف: «نحن واثقون تماماً من أننا سنتعاون ونعمل مع الحكومة وكل شعب المغرب لاستضافة أنجح بطولة أمم أفريقيا في التاريخ».

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر القادم إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخباً.