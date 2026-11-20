طلبت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، (الجمعة)، من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة، حفاظاً على سلامتهم، وفقاً لخريطة توضيحية نشرتها لتحديد الموقع المطلوب إخلاؤه. وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية.

ويأتي تحذير التحالف في ظل تصاعد المواجهة العسكرية مع مليشيا الحوثي الإرهابية، واتساع نطاق العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع ومنشآت تستخدمها الجماعة في دعم أنشطتها العسكرية، وسط تطورات متسارعة تشهدها الساحة اليمنية.

ويكتسب ميناء الحديدة أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة، باعتباره أحد أبرز المنافذ البحرية اليمنية على البحر الأحمر، وبوابة رئيسية لدخول السلع التجارية والمواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية إلى البلاد، فضلاً عن موقعه الحيوي على خطوط الملاحة الدولية.

ويثير طلب الإخلاء أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية المنشأة وموقعها، وما يترتب على أي تطورات عسكرية فيها من تداعيات أمنية وإنسانية واقتصادية، خصوصاً أن ملايين اليمنيين يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإمدادات التي تمر عبر الموانئ الواقعة على الساحل الغربي. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد حوثي شمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي السعودية، واستهداف منشآت مدنية واقتصادية، فيما أعلن التحالف اعتراض عدد من المقذوفات وتدمير أهداف عسكرية تابعة للجماعة في عدة محافظات يمنية.

وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، نشر مشاهد لعملية عسكرية نوعية نفذتها قوات التحالف لاستهداف قدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية في عدة مناطق، (الأربعاء) الماضي. وكشف عن تدمير 60 هدفاً عسكرياً مشروعاً في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة. وأوضح أن العملية ركزت على إضعاف القدرات الباليستية والطائرات المسيّرة وتحييد التهديد البحري، وشملت تدمير أنفاق تضم مخازن جبلية للصواريخ الباليستية، وورش لتجميع وتخزين المسيّرات. وشملت العملية تدمير أنفاق تضم مخازن جبلية للصواريخ الباليستية، وورش لتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة.