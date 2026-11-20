تحقق السلطات البولندية في تقارير عن سقوط ثلاثة أجسام مجهولة على الأقل بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، بعدما أعلن الجيش احتمال انتهاك المجال الجوي البولندي خلال الضربات الروسية على أوكرانيا.

واعتبرت السلطات في بولندا، اليوم (الجمعة)، أن من السابق لأوانه تحديد ماهية هذه الأجسام، فيما رجح متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أن صاروخاً روسياً عبر إلى داخل بولندا.



وتوغلت طائرات مسيّرة مراراً في المجال الجوي لدول تقع على الجناح الشرقي لحلف الناتو، منذ غزو روسياً لأوكرانيا في فبراير 2022، ما أدى إلى تأجيج التوتر مع الحلف العسكري وإثارة مخاوف من امتداد الحرب.



وكان المتحدث باسم قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية ياتسيك جوريتشيفسكي، قال إن الجيش البولندي تلقى معلومات عن احتمال سقوط أجسام مجهولة في ثلاثة مواقع جنوب شرقي بولندا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.



وذكرت قيادة الجيش أن سلاح الجو البولندي دفع بطائرات إلى الجو بشكل احترازي، على خلفية الهجوم الجوي الروسي الذي استمر طوال الليل على أوكرانيا. وأضافت أن الإنذارات أُلغيت بالفعل، لكن الأجهزة المعنية، وهي الشرطة والإطفاء والجيش والنيابة العامة، تحقق في تقارير عن أجسام مجهولة.



وأضاف جوريتشيفسكي لقناة TVN24 الإخبارية الخاصة: "نحقق في احتمال وقوع ثلاثة انتهاكات للمجال الجوي. ونجمع المعلومات من الحلفاء والسكان. ولدينا بالطبع أيضاً سجلات من أنظمة الرادار التابعة لنا". وأشار إلى أن الموقع المعني هو قرية خميليك في جنوب شرقي بولندا، على بُعد نحو 45 كيلومتراً (28 ميلاً) من الحدود مع أوكرانيا.



فيما تلقى رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك تقارير بشأن الوضع الأمني في المنطقة، وأكد أنه لا يوجد حالياً أي تهديد جوي.