أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم (الخميس)، أن موقف بلادها من قضية تايوان لم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام 1972، في تصريحات جاءت من مدينة شنتشن جنوبي الصين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وسط استمرار التوتر الدبلوماسي بين بكين وطوكيو على خلفية التصريحات اليابانية بشأن الجزيرة.

وقالت تاكايتشي، خلال مؤتمر صحفي، إن موقف اليابان من تايوان لا يزال كما ورد في البيان المشترك الياباني الصيني الصادر عام 1972، والذي أسس لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة: «لم يحدث أي تغيير على الإطلاق في هذا الموقف».

وينص البيان المشترك لعام 1972 على أن اليابان «تتفهم وتحترم بالكامل» موقف الحكومة الصينية القائل إن تايوان جزء من الصين، وهو ما تستند إليه طوكيو في تأكيد ثبات سياستها الرسمية تجاه القضية.



تصريحات تاكايتشي تشعل الخلاف مع بكين

وتأتي تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية في ظل أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين، اندلعت عقب تصريحات أدلت بها في نوفمبر 2025، أشارت خلالها إلى أن أي هجوم صيني محتمل على تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، قد يدفع طوكيو إلى اتخاذ رد عسكري.

وأثارت هذه التصريحات غضب بكين، التي طالبت تاكايتشي بالتراجع عنها، ووصفتها بأنها «فاضحة»، محذرة من أن اليابان ستتحمل جميع العواقب إذا لم تسحب تصريحاتها.

ولم تقتصر ردود الفعل الصينية على التصريحات الدبلوماسية، إذ اتخذت بكين سلسلة من الإجراءات شملت فرض قيود على صادرات المعادن الحيوية، وحظر واردات المنتجات البحرية اليابانية، إلى جانب دعوة مواطنيها إلى تجنب السفر إلى اليابان.



تمسك ياباني بالاتفاق التاريخي وغموض استراتيجي بشأن تايوان

وتكتسب تصريحات تاكايتشي أهمية خاصة في ظل حساسية قضية تايوان بالنسبة إلى الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها، بينما تتمتع تايوان بحكم ذاتي ونظام سياسي مستقل فعليًا.

وعلى مدى سنوات، تجنب قادة اليابان الإشارة بشكل مباشر إلى تايوان عند الحديث علنًا عن السيناريوهات العسكرية المحتملة في المنطقة، مفضلين الإبقاء على سياسة تقوم على ما يُعرف بـ«الغموض الاستراتيجي».

لكن تصريحات تاكايتشي في نوفمبر الماضي بشأن احتمال التدخل العسكري الياباني في حال تعرض تايوان لهجوم صيني أثارت تساؤلات بشأن حدود التحول في السياسة الأمنية اليابانية، ومدى استعداد طوكيو للانخراط في أي مواجهة محتملة عبر مضيق تايوان.



غياب لقاء ثنائي مع شي جين بينغ

وفي مؤشر آخر على استمرار الفتور في العلاقات بين البلدين، لم تعقد تاكايتشي لقاءً ثنائيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن، بخلاف عدد من القادة المشاركين، ومن بينهم الرئيس الأمريكي

دونالد ترمب.

وأوضحت رئيسة الوزراء اليابانية أنها أعربت عن شكرها لشي جين بينغ على الدعوة خلال أحد اللقاءات القصيرة التي جمعتهما لتبادل التحية، مشددة على أن الصين «جار مهم» لليابان، وأن من الضروري استمرار التواصل والحوار بين البلدين.

وتعكس هذه التطورات استمرار التباين بين بكين وطوكيو بشأن ملف تايوان، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تجنب مزيد من التصعيد، وسط مخاوف من أن تتحول الخلافات السياسية والدبلوماسية إلى أزمة أوسع تؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة شرق آسيا، فضلًا عن تداعياتها المحتملة على التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.