تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتوسيع التعاون الدفاعي مع الفلبين، في إطار مساعيه لتعزيز مصالح واشنطن في آسيا، رغم الخلافات والنزاع المستمر بين مانيلا وبكين في بحر الصين الجنوبي.



أقدم التحالفات الأمريكية



وقبيل توجهه إلى مدينة شنزن الصينية لإجراء محادثات مهمة مع نظيريه الصيني والروسي، أشاد ترمب في تصريحات افتتاحية خلال لقائه الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في مانيلا، اليوم (الأربعاء)، بما وصفه بأنه أحد أقدم وأهم التحالفات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ.



وقال ترمب: "نعمل أيضاً على توسيع تعاوننا الدفاعي، الذي كان دائماً ركيزة أساسية للأمن في هذا الجزء من العالم"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة دعمت زيادات تاريخية في التمويل العسكري المخصص لمانيلا، وفق ما أوردت "رويترز". وأضاف: "يمكنكم النظر إلى الأسلحة الدفاعية والأسلحة الهجومية، لا أحد يصنع الأسلحة كما نفعل نحن، ونحن ننتجها بوتيرة أسرع بكثير". وتابع: "الجميع يريدها، ونحن لا نتعامل إلا مع الأصدقاء".



بحر الصين الجنوبي



واستهل ترمب جولته الآسيوية، (الثلاثاء)، بأول اجتماع له مع قادة التحالف الرباعي "كواد"، الذي يضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا. وشمل جدول أعمال الاجتماع المعادن الحيوية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والأمن البحري، والذكاء الاصطناعي. وخلال اجتماع قادة "كواد"، قال ترمب للصحفيين إنه يريد ضمان أن تتولى الدول التي تتشارك القيم الأمريكية رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي. وستخضع هذه اللقاءات لمتابعة دقيقة بحثاً عن مؤشرات على مدى التزام واشنطن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، في وقت يسعى فيه حلفاؤها للحصول على تطمينات بشأن استمرار انخراطها الأمني والاقتصادي في منطقة تظل الصين فيها شريكاً تجارياً مهيمناً. وبالنسبة إلى ماركوس، الذي يُعد أحد أقرب شركاء واشنطن الأمنيين في المنطقة، تأتي المحادثات وسط تصاعد التوترات مع بكين بشأن مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.



وتسعى الفلبين إلى الحصول على ضمانات أمريكية أكثر وضوحاً بشأن استعداد واشنطن للدفاع عن القوات والسفن الفلبينية في المياه المتنازع عليها مع الصين، بموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، وكان من المتوقع أن يثير ماركوس هذه القضية خلال اللقاء.



قمة منتدى التعاون الاقتصادي



ومن المقرر أن يتوجه ترمب لاحقاً إلى شنزن لعقد اجتماع مع شي، (الخميس)، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك". ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان العلاقات التجارية والاقتصادية، على أن تشمل القضايا الرئيسية القيود الصينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة، والقيود الأمريكية على مبيعات أشباه الموصلات المتقدمة. وتأتي زيارة ترمب إلى شنزن على وقع القيود التجارية، واتهامات تتعلق بمؤسس شركة "إنفيديا" جنسن هوانج وامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. وطرح ترمب أيضاً احتمال عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قائلاً إنه طلب من شي المساعدة في ترتيب الاجتماع.