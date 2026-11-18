كشف باحثون عن دور محتمل لفيتامين B12 في مواجهة اضطرابات النمو المرتبطة بمتلازمة «فيرهاي»، وهي حالة وراثية نادرة تسبب تأخر النمو والتطور، وضعف زيادة الوزن والطول.

وأظهرت دراسة علمية أن إعطاء فيتامين B12 ساعد على تصحيح اضطرابات أيضية ومشكلات في النمو لدى ديدان صغيرة تحمل طفرة جينية مرتبطة بالمتلازمة.

وتوصل الباحثون إلى أن الطفرة تؤثر في عملية بيولوجية تُعرف باسم التضفير الجيني للحمض النووي الريبي (RNA Splicing)، وهي عملية أساسية لمعالجة المعلومات الوراثية وإنتاج البروتينات اللازمة لعمل الخلايا.

وأظهرت التحليلات أن هذا الخلل يؤدي إلى اضطراب مسارات أيضية تعتمد على فيتامين B12، ما يؤثر في النمو الطبيعي.

وعندما زوّد العلماء الديدان بكميات إضافية من الفيتامين، استعادت المسارات الأيضية المتضررة مستوياتها الطبيعية، وتحسنت عيوب النمو والتطور المرتبطة بالطفرة.

وقال جوناثان كولشباخ، الباحث الرئيسي الأول في الدراسة، إن الفريق فوجئ بقدرة فيتامين B12 على تصحيح جزء كبير من الآثار الناتجة عن الخلل الجيني في النموذج التجريبي.

هل يستفيد المرضى من الاكتشاف؟

ولبحث إمكانية تطبيق النتائج على البشر، حلل الباحثون بيانات من عينات خلايا بشرية، كما جمعوا عينات دم من مرضى مصابين بمتلازمة فيرهاي بالتعاون مع طبيب أعصاب الأطفال هورموس دافساري، في مستشفى جامعة كولونيا.

وكشفت التحليلات عن تغيرات أيضية مشابهة لتلك التي رُصدت لدى الديدان، ما يشير إلى احتمال مشاركة المسارات المرتبطة بفيتامين B12 في آليات المرض لدى الإنسان.

ومع ذلك، أكد الباحثون أن النتائج لا تثبت فاعلية مكملات فيتامين B12 في علاج المصابين بالمتلازمة حتى الآن، إذ لا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لاختبار سلامة الفيتامين وفاعليته لدى البشر.

آفاق جديدة لعلاج الأمراض الوراثية

ولا تقتصر أهمية الدراسة على متلازمة فيرهاي، بل قد تسهم في فهم العلاقة بين الطفرات الجينية والاضطرابات الأيضية، وفتح المجال أمام تحديد أهداف علاجية جديدة لأمراض وراثية نادرة أخرى.

وقال آدم أنتربي، مدير معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة والباحث الرئيسي المشارك في الدراسة، إن الأبحاث الأساسية التي تستخدم الكائنات النموذجية قد تقدم رؤى جديدة حول الأمراض البشرية، وتمهد لتطوير أساليب علاجية مستقبلية.