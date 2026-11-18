كشفت صحيفة «معاريف»، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال جديدة مع إيران وحزب الله في لبنان، فيما يجري التخطيط لمناورات إضافية في قيادة الجبهة الداخلية والمستشفيات. وأفادت بأن رئيس الأركان إيال زامير يتبنى موقفاً يمثل الأقلية داخل المؤسسة الأمنية، ويحذر من شن هجوم على إيران دون مشاركة الأمريكيين.



ووفق الصحيفة، فإن موقف رئيس الأركان، كما عرضه أمام المستوى السياسي، يتمثل في ضرورة التصرف بحكمة وتروٍّ، والسعي إلى تنسيق أي هجوم على إيران مع الأمريكيين، وعدم شن هجوم إسرائيلي مستقل في المرحلة الحالية، وهو ما يرفضه رئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي. ويعتقد زامير أن إحدى القواعد الأساسية في المرحلة الراهنة هي ضمان التعاون مع الأمريكيين، بما يشمل التنسيق الاستخباراتي قبل الحرب وخلالها، وكذلك التعاون في استخدام طائرات التزوّد بالوقود الأمريكية. ويدرك الجيش الإسرائيلي أن اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران سيؤدي أيضاً إلى اندلاع القتال على الجبهة الشمالية.



ومن المقرر أن تجري قيادة الجبهة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، مناورة إنقاذ إضافية في مواقع الدمار، ضمن سلسلة من المناورات العديدة التي نُفذت خلال الأيام الأخيرة، كذلك ستجري المستشفيات في جنوب إسرائيل، مناورة مشتركة مع الجيش الإسرائيلي للتعامل مع حادث متعدد الإصابات.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه يعاني نقصاً يعادل فرقة عسكرية نظامية كاملة، أي نحو 12,500 جندي، بينهم 7,500 مقاتل في الخدمة النظامية. وأكد أنه رغم جميع المساعي التي تبذلها هيئة الأركان العامة، فإن جنود الاحتياط سيستدعون للخدمة لمدة تتراوح بين 40 و50 يوماً خلال عام 2027. وبحسب التقرير، فإن الواقع الحالي، حتى قبل اندلاع جولة جديدة من القتال مع إيران أو حرب مع حزب الله في الشمال، يعني أن جنود الاحتياط سيغيبون عن منازلهم لفترات طويلة بسبب الخدمة العسكرية، تصل وفق توصيف التقرير إلى ما يقارب ثلث العام.