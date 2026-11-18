أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي كان آخرها اليوم باستخدام الطائرات المسيّرة، في انتهاك صارخ لسيادتها، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت الخارجية الكويتية -نقلًا عن وكالة «كونا» للأنباء- تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات تشكّل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

وشددت على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادًا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.