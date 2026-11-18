كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 2230 مدنياً في السودان منذ بداية عام 2026، جراء الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الهجمات بالطائرات المسيّرة تسببت في سقوط نحو ثلاثة أرباع الضحايا.

وأدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ما وصفه بـ«التجاهل الصارخ لقوانين الحرب»، محذراً من أن الانتهاكات المرتكبة قد ترقى إلى جرائم حرب.

وبحسب تقرير أممي يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2026، أسفرت هجمات الطائرات المسيّرة عن مقتل أكثر من 1630 مدنياً، بعدما أصبحت إحدى أبرز أدوات القتال، مع توسع نطاق الهجمات إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات لم تقتصر على المدنيين، بل طالت أيضاً منشآت حيوية، بينها مصادر المياه وإمدادات الكهرباء، ما يضاعف معاناة السكان ويهدد مقومات حياتهم.

حرب مستمرة منذ أبريل 2023

ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وسط تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وشهدت الأشهر الأخيرة توسعاً في استخدام الطائرات المسيّرة من جانب الطرفين، ما أثار مخاوف دولية من ارتفاع أعداد الضحايا واتساع نطاق الاستهداف خارج جبهات القتال.

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، محذرة من أن الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب.