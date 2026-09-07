بعد جولة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وكوشنر في روسيا وأوكرانيا وعقدهم لقاءات مع رئيسي البلدين، أكد الكرملين اليوم (الإثنين) أن روسيا لا تستبعد استئناف المفاوضات مع كييف برعاية من واشنطن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم، إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المفاوضين الأمريكيين شكل خطوة صغيرة نحو السلام، مبيناً أن موسكو تقدر جهود واشنطن لإحلال السلام. وأشار إلى أن بوتين أعرب عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لالتزامه بالسلام، لافتاً إلى أن موسكو لا تستبعد إجراء محادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي. وأضاف: «لا نستبعد إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين عقب زيارة المفاوضين الأمريكيين، سنبلغكم بموعدها وما إذا كانت ستحدث»، مشدداً بالقول: «لا نملك حتى الآن معلومات حول نتائج المحادثات بين المفاوضين الأمريكيين والمسؤولين في كييف».



تحضيرات لاجتماعات قادمة



في المقابل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه في "إكس" اليوم: عقدت اجتماعاً مع فريق التفاوض بعد محادثاتنا مع مبعوثي رئيس الولايات المتحدة في كييف، مضيفاً: «عقدنا ثلاث جولات من المفاوضات. انضم إلينا ممثلو مجموعة الثلاث الأوروبية – فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وأجريت أيضاً لقاءً خاصاً وجهًا لوجه مع ويتكوف وكوشنر لمناقشة نتائج اليوم».



وشدد بالقول: «الأمر الأكثر أهمية هو الاستمرار في العمل معاً بنشاط للحفاظ على مسار الدبلوماسية»، واصفاً المناقشات بـ«الجوهرية» والتي تطرقت لحاجاتنا في الدفاع الجوي، والتعاون التكنولوجي ذي الصلة، وحزمة الشتاء التي تحتاجها أوكرانيا.



وأفصح عن تحضيرات لاجتماع قادم قائلاً: «نحن ننسق خطواتنا التالية ونستعد للاجتماعات والتواصل القادمين»، مؤكداً أن اقتراحات أوكرانيا بناءة، وستظل كذلك دائماً.



مخاوف أوكرانية من استمرار الحرب في الشتاء



وكان مسؤول في الرئاسة الأوكرانية قال إن الموفدين الأمريكيين عرضا اقتراحات جديدة قد تكون أكثر جدوى لإنهاء الحرب، مبيناً أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماعاً معهما على حدة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول قوله: «ليس الأمر كما كان سابقاً، الاجتماع أكثر جدوى»، لكن الرئيس الأوكراني أعرب عن خشيته أن تستمر الحرب حتى الشتاء القادم نظراً لعدم رغبة نظيره الروسي في التفاوض معه مباشرة.



وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعرب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى تسوية جيدة للحرب في أوكرانيا، عقب محادثات جوهرية في كييف مع مسؤولين أوكرانيين، فيما دفعت واشنطن نحو استئناف المفاوضات الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، بحسب شبكة «سي إن إن».



وجاءت زيارة ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى كييف بعد محادثات مكثفة أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو.