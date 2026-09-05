فيما تقدم الجيش اليمني في جبهة مديرية حيفان جنوب شرق محافظة تعز، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم (السبت) على قتل اربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين في قصف بصاروخ باليستي لتجمع للمدنيين على طريق هجية العبد.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصادر محلية قولها: مليشيا الحوثي قصفت اليوم الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج (هيجدة العبد) واستهدفت المسافرين والمدنيين في تلك الطريق بصاروخ باليستي مخلّفة أربعة قتلى و تسعة مصابين من المدنيين إضافة إلى أضرار مادية.



وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.



وتلجأ المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين بشكل متعمد كلما تكبدت خسائر فادحة أو خسرت مواقعها.



وبحسب الوكالة فإن اللواء الرابع حزم في الجيش اليمني تمكن اليوم من تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهة حيفان وطرد الحوثيين.



وأوضح مصدر عسكري في اللواء الرابع حزم، أن الجيش سيطر على جبلي «الوثرة» و«سعيد طه» في منطقة المفاليس، بالتزامن مع السيطرة على جبال «ذيبان» و«الخضيرة» و«النجدين»، مبيناً أن المليشيا تكبدت خسائر بشرية ومادية، فيما فرت عناصرها من مواقع المواجهات.



وأشار إلى أن الجبال التي تمت السيطرة عليها لها أهمية عسكرية كونها مواقع حاكمة تطل على سوق الخزجة وخطوط إمداد المليشيا باتجاه عدد من الجبهات شمال غربي محافظة لحج وجنوبي تعز، موضحاً أن العمليات مستمرة ومتواصلة.



بدوره، قال المتحدث باسم المقاومة الوطنية التابعة للجيش اليمني صادق دويد: تخوض قواتنا المسلحة في الساحل الغربي مواجهات عنيفة لردع محاولات مليشيا الحوثي اختراق جبهاتنا في البر، وتهديد الملاحة في البحر، مبيناً أن القوات تصدت لهذه المحاولات في البر وفي البحر، وتواصل في هذه الأثناء عملياتها الهجومية المعاكسة.



وأشار إلى أن العمليات الجارية التي تخوضها القوات اليوم ليست فقط ضد الحوثي، بل هي مواجهة مع إيران ومشروعها الذي يستهدف اليمن وموقعه الإستراتيجي، وفي مقدمة أهدافه السيطرة على باب المندب والجزر اليمنية، لتهديد الملاحة وأمن الإقليم.



ولفت إلى أن المعركة تضع في رأس أولوياتها الدفاع عن اليمن، وعن أمن المنطقة، وعن السلم العالمي.



من جانبها، قالت مصادر عسكرية إن دخول سلاح الجو اليمني خلال الساعات الماضية في المعركة أفشل مخططات المليشيا ودعم الجيش على الأرض لتحقيق تقدم على مختلف الجبهات.