أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 27 /08 /2026م إلى 02 /09 /2026م، عن ضبط 14165 مخالفاً، منهم 7121 مخالفاً لنظام الإقامة، و3636 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3408 مخالفاً لنظام العمل.

بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1315 شخصاً، 41% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%. كما تم ضبط 42 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 21 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 29773 وافداً مخالفاً، منهم 27845 رجلاً، و1928 امرأة.

وأحيل 18937 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3240 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12363 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.