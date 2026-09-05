وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (السبت)، قصف روسيا لمطاري العاصمة كييف ليل الجمعة، معتبراً أنها محاولة لعرقلة زيارة موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقبة غداً (الأحد).



وقال زيلينسكي في منشور على حسابه في «إكس»: من الواضح أن هذه الضربات الروسية على المطارات تشكل رداً على المحادثات والتحضيرات المتصلة باحتمال زيارة الجانب الأمريكي لأوكرانيا من طريق الجو وهبوطه في مطاري كييف أو بوريسبيل، مضيفاً: لقد لاحظنا هذه الخطوة الروسية، وفي الأسبوع القادم سنعدّل عمليتنا وفقاً لذلك فيما يتعلق بمجال الحرس الجوي الروسي، الذي أصبح خطيراً بسبب طائراتنا بدون طيار والصواريخ في السماء، وبالطبع، لا توجد ولن تكون هناك تهديدات للدبلوماسية من جانبنا.



وشدد بالقول: «أوكرانيا مهتمة بتقريب السلام»، متهماً القوات الروسية بقصف منشأة مدنية في كاميانسكي، بمنطقة دنيبرو، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، كما ألحق القصف أضراراً بمبانٍ سكنية عادية في مناطق خسرسون، وبوريسبيل، وخاركيف.



ووصل المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو، وبحسب وسائل إعلام روسية فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن أمس أنه سيوفد المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو وكييف ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا.