هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم (الأربعاء)، بتوسيع العقوبات على إيران لتشمل شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية. ودعا بيسنت في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، روسيا إلى التخلي عن دعم النظام الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة تجري محادثات شاملة مع كل من يدعم إيران. وأشار إلى أن رسالته إلى الجميع واضحة، وهي الابتعاد عن دعم إيران، مشدداً على أنه «لا ينبغي لأحد أن يدعم هذا النظام».



وأضاف: «سنقضي بشكل منهجي على العناصر السيئة، وشركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافاً محتملة».



وكان وزير الخزانة الأمريكي رجح في وقت سابق فرض عقوبات على بنك يتعاون مع إيران خلال أسبوع، موضحاً أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على شركات لتأجير الطائرات تتعامل مع إيران، في إطار الحملة الاقتصادية على طهران.



وذكر بيسنت في كلمة ألقاها على هامش قمة قادة المالية لمجموعة العشرين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أن واشنطن لا تسامح مطلقاً وأنها عازمة على خنق النظام الإيراني اقتصادياً، مبيناً أن الولايات المتحدة ستلاحق الأصول غير المشروعة للنظام الإيراني التي سرقها من الشعب.



وأضاف أنه من المرجح أن نعلن فرض عقوبات على بنك هذا الأسبوع، وسنعلن عن عقوبات على بنك آخر في الأسبوع الذي يليه. نحن نتحدث إلى حلفائنا هنا، الذين أبدوا جميعاً استعدادهم، وتلقينا دعماً كبيراً. وأضاف: «قد تكون كيانات، وقد ندرس أمر شركات تأجير الطائرات، وقد يكون أي شخص يتعامل مع الحرس الثوري، نحن نتعقب أصول الحرس الثوري».