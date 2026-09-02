أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الاعتداء الذي قامت به إيران باستهداف الناقلة السعودية (سدر) أثناء عبورها مضيق هرمز، والذي أسفر عن وقوع وفيات بين أفراد طاقم الناقلة.

وأكد أن هذا الاعتداء الإيراني يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، بما يعرض أمن المنطقة واستقرارها وحركة التجارة العالمية لمخاطر جسيمة.

وأ​كد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه أن يحفظ أمنها ومصالحها.