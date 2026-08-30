اقترح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف، عقد قمة ثلاثية تجمع الرؤساء الأمريكي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أجل دفع جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب ما كشف موقع «أكسيوس»، اليوم الأحد.



وأفصح مصدران مطلعان أن زيارة راتكليف إلى موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع استهدفت جزئياً معرفة ما إذا كان بإمكان رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية المساعدة في إقناع الرئيس بوتين بالتحرك نحو استئناف المفاوضات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية.



وزار راتكليف، الثلاثاء موسكو، والتقى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR) سيرجي ناريشكين ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) ألكسندر بورتنيكوف.



وحسب «أكسيوس»، فإن هذه المرة الأولى التي ينخرط فيها راتكليف شخصياً في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق اختراق في جهود إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وكان الرئيس الأمريكي قال لـ«أكسيوس» قبل أيام إن زيارة راتكليف كانت «عملاً روتينياً»، ولم تكن تهدف إلى تحذير روسيا من مهاجمة أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وطرحت إدارة ترمب فكرة عقد مثل هذه القمة في السابق، وأبدى زيلينسكي موافقته عليها، بينما رفضها بوتين. ووفقاً للمصادر، أبلغ مسؤولون أمريكيون زيلينسكي بأن راتكليف طرح خلال محادثاته في موسكو إمكانية إعادة إحياء محادثات السلام.



وقال المصدران إن راتكليف خلص إلى أن بورتنيكوف يمثّل طرفاً بناءً يمكنه المساعدة في إعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية.



وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت بأن راتكليف قدم لبورتنيكوف «تقييماً قاتماً» لوضع الحرب، وحث روسيا على التوصل إلى اتفاق قبل أن تتدهور أوضاعها أكثر.



وأطلع مسؤولون أمريكيون زيلينسكي، الجمعة، على تفاصيل محادثات راتكليف في موسكو، إلى جانب المقترح الخاص بعقد قمة ثلاثية.



فيما أبدى مسؤولون أوكرانيون شكوكاً كبيرة بشأن نيات بوتين، وقالوا إن لديهم معلومات استخباراتية تشير إلى أن الرئيس الروسي يخطط لتصعيد كبير في الحرب.



وقال نائب رئيس مكتب زيلينسكي بافلو باليسا للصحفيين، الجمعة، إن بوتين أمر جيشه بإعداد عدة سيناريوهات عملياتية لشن هجوم على شمال أوكرانيا، مع تحديد كييف وتشيرنيجوف منطقتين رئيسيتين للعمليات.



وتوقفت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي تتوسط فيها إدارة ترمب، في منتصف فبراير، عقب اندلاع الحرب مع إيران.



وخلال الأشهر الماضية، أجرى مبعوثا البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات منفصلة مع مفاوضين روس وأوكرانيين، إلا أن هذه الاتصالات لم تحقق سوى تقدم محدود، بحسب «أكسيوس».



ورجّح رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو بودانوف استئناف المحادثات مع روسيا بوساطة أمريكية في سبتمبر، فيما رفض الكرملين التعليق على إجراء مفاوضات قريباً.