زاد حجم صناعة البيانات في الصين خلال عام 2025 بنسبة 15.7% على أساس سنوي ليبلغ 6.78 تريليونات يوان (نحو تريليون دولار)، وفقًا لبيانات رسمية صدرت خلال افتتاح "معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة 2026".



وأوضحت البيانات -بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أن قيمة الناتج المجمعة لمنتجات البرمجيات المتعلقة بالبيانات (والتي تشمل برمجيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي)، ومنتجات موارد البيانات (التي تشمل خدمات الوحدات النصية الأساسية "توكن")، بلغت 4.99 تريليونات يوان، وهو ما يمثل 73.6% من إجمالي صناعة البيانات.



تطوير الذكاء الاصطناعي



وأشارت البيانات إلى إنشاء أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة في أنحاء الصين حتى الشهر الجاري، بحجم إجمالي يتجاوز 1815 بيتابايت، بزيادة تجاوزت 89% مقارنة بشهر مارس الماضي.



وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة الوطنية الصينية للبيانات، ليو ليه هونغ: "إن تطوير الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على البيانات، وحيثما يتقدم الذكاء الاصطناعي، ندفع قدمًا نحو بناء مجموعات بيانات عالية الجودة وتطبيقها".



وحتى أواخر يوليو الماضي، أصبحت مقاطعة "قويتشو" تحتضن 50 مركزًا رئيسًا للبيانات، بسعة حوسبة إجمالية بلغت 176.57 إكسافلوبس، حيث خُصص نحو 98.4% من هذه السعة للحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.