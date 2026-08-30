قُتل ضابط شرطة وأصيب آخر، فيما لقي مشتبه به مقتله، خلال تبادل لإطلاق النار وقع أمس (السبت) قرب متنزه في مدينة كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية.

وقال قائد شرطة كولومبيا ويليام هولبروك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحادث بدأ عندما استجابت الشرطة لبلاغ بشأن نزاع بين شخصين، قبل أن يعثر أحد الضباط على المشتبه به بالقرب من مركبة تتطابق مع الأوصاف المقدمة، فيما وصل ضابط آخر إلى الموقع لتقديم الدعم.

وأوضح هولبروك أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل أحد الضابطين وإصابة الآخر، الذي وُصفت حالته بالمستقرة، إضافة إلى مقتل المشتبه به.

وتولت إدارة إنفاذ القانون في ساوث كارولاينا التحقيق في ملابسات الحادث، فيما أكدت الشرطة عدم وجود تهديد مستمر للجمهور.

وبحسب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، استمرت الاعتداءات على عناصر إنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم عند معدلات مرتفعة، إذ سجلت الجهات الأمنية 90178 اعتداءً على ضباط خلال عام 2025، وهو أعلى معدل خلال عشر سنوات، فيما قُتل 53 ضابطاً عمداً أثناء الخدمة، وكانت الأسلحة النارية الأكثر استخداماً في حوادث القتل.