في تطور للقضية الناتجة عن الهجوم على «أسطول الصمود العالمي» المتجه لإغاثة قطاع غزة، أعلنت السلطات التركية اتخاذ إجراءات رسمية لإصدار نشرة حمراء دولية عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين.

وأكد وزير العدل التركي أكين غورلك استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتداء الذي وقع في المياه الدولية ضد الناشطين المتجهين للمساعدات الإنسانية.

المحكمة المختصة: تنظر محكمة الجنايات الكبرى الـ11 في إسطنبول القضية المقيدة برقم (2026/108).

عدد المتهمين: تشمل اللائحة محاكمة 35 متهماً، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو.

مسار الملاحقة: بناءً على مذكرات التوقيف الصادرة في 14 يوليو الماضي، أحالت وزارة العدل التركية الأوراق لوزارتي الداخلية والخارجية في تركيا لتفعيل طلب «النشرة الحمراء» وتعميمها دولياً.

ويأتي هذا الإجراء القضائي التركي في إطار المساعي الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات في المياه الدولية وضد القوافل الإنسانية المتجهة إلى غزة. ويُتوقع أن يشكل الطلب ضغطاً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً في المحافل الدولية خلال الفترة القادمة.