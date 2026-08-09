كشف مدير ميناء المخا اليمني عبدالملك الشرعبي لـ«عكاظ» أن الهجوم الحوثي الغاشم نفذ بنحو 25 مسيرة، موضحاً أن الهجوم كان يستهدف بشكل مباشر ومنهجي البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية الحيوية للميناء.



​وأوضح الشرعبي أن الهجمات الإجرامية التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية طالت المنشآت الاقتصادية الحيوية، وسكن الموظفين والعاملين، إضافة إلى تدمير هنجر تابع لإدارة الجمارك، والخدمات اللوجستية التابعة للميناء وفي مقدمتها الحفار وعدد من التجهيزات الخدمية الأخرى، ما أسفر عن سقوط شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين والعاملين، واصفاً الهجوم بالإرهابي والوحشي وغير المسبوق.

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​استهداف ممنهج للبنية الاقتصادية



​وقال مدير ميناء المخا الهجوم همجي وهدفه استهداف الاقتصاد الوطني اليمني وقوت المواطنين، مشيراً إلى أن الاعتداءات الحوثية لا تزال مستمرة، وأن الجهات المعنية وفرق الطوارئ تعكف على حصر ومتابعة حجم الأضرار والخسائر الفادحة التي لحقت بالميناء ومرافقه الحيوية.



ودعا الشرعبي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم وصارم لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية المستمرة التي تهدد الملاحة الدولية والبنية التحتية الإنسانية والاقتصادية في اليمن.



وتعرض ميناء المخا لهجوم حوثي إرهابي أسفر عن مقتل نحو 8 أشخاص، بينهم 3 عسكريين، فيما نجحت القوات الحكومية في تدمير أكثر من 16 مسيرة خلال الساعات الماضية.