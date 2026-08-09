نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نائب قائد قوات الباسيج الإيرانية قوله: إنه سيتم في وقت لاحق نشر لقطات لمجتبى خامنئي في أماكن عامة وخلال اجتماعات مع القادة، بعد نشر فيديو لما قيل إنه أول ظهور علني للمرشد الإيراني الجديد.



وكشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الأحد)، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى خامنئي بالتزامن مع بدء السنة الثالثة من رئاسته للبلاد.



وأضافت أن بزشكيان وخامنئي أجريا حواراً حول القضايا الاقتصادية والعسكرية في البلاد، وتبادلا وجهات النظر بالتفصيل بشأن قضايا البلاد ومشكلاتها، خصوصاً تأمين الحاجات المعيشية للشعب، والظروف الراهنة للحرب والمستقبل القادم، فضلاً عن التطورات في المجال العسكري، والحلول المتعلقة بتأمين الموارد وإدارة النفقات بالريال والعملات الأجنبية والطاقة، والتفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية.



وكانت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية نشرت مساء أمس (السبت)، ما قالت إنه فيديو جديد لمجتبى، إلا أنها لم تحدد تاريخه، ما زاد التساؤلات حول وضعه، لاسيما بعد تأكيد إصابته خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي تفجرت ضد إيران في فبراير 2026، وأدت إلى اغتيال المرشد السابق علي خامنئي، وكبار القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين.



وتوارى مجتبى عن الأنظار منذ تفجر الحرب في فبراير، ولم يظهر علناً حتى بعد تعيينه خلفاً لوالده في مارس الماضي، بل اقتصر ظهوره على بيانات مكتوبة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، ما فاقم التكهنات حول وضعه الصحي. وأفادت مصادر إيرانية مطلعة بأنه نصح بعدم الظهور علناً بأي شكل من الأشكال حتى خلال مراسم تشييع جثمان والده، وفق ما نقلت رويترز. ونصح بعدم بث تسجيلات صوتية أيضاً مخافة تعقب مكان وجوده واغتياله.



يذكر أن مجتبى أُصيب في ساقه ووجهه، وفق ما كشفت مصادر مطلعة.