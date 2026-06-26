أعلنت شرطة الجبل الأسود بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، القبض على إيراني يشتبه في تورطه بهجمات قرصنة ألحقت أضراراً قيمتها 3.4 مليار دولار ببنية تحتية أمريكية.



وأصدرت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أمراً باعتقال الرجل (39 عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، لمحاكمته بتهم من بينها التآمر لارتكاب أعمال احتيال إلكتروني والقرصنة وسرقة معلومات شخصية.



ووفق مديرية الشرطة في الجبل الأسود، فإن الشرطة قبضت عليه في منتجع كوتور الساحلي على البحر الأدرياتيكي.



وأضافت في بيان أنه «شن هجمات قرصنة على نطاق واسع... منذ عام 2013... واستهدف أكثر من 150 جامعة في الولايات المتحدة، وتسبب في أضرار تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار».



وذكرت الشرطة أن القضية ستحال الآن إلى قاض بالمحكمة العليا في بودجوريتشا عاصمة الجبل الأسود لبدء إجراءات التسليم.



وأشارت إلى أن الحرس الثوري وكيانات إيرانية أخرى، من بينها جامعات، استفادت من البيانات التي حصل عليها والوصول إلى الحسابات المخترقة للجامعات.



وحذرت أجهزة الأمن الإلكتروني وإنفاذ القانون والمخابرات الأمريكية في أبريل من زيادة حملات القرصنة الإيرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.