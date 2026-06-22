يعود الوفد الإيراني المشارك في محادثات سويسرا مع الولايات المتحدة، إلى طهران، اليوم (الإثنين)، بعد نحو 18 ساعة من المفاوضات المكثفة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا». وأعلن إعلام إيراني أن مساعد وزير الخارجية غريب آبادي يترأس وفد إيران الفني.



وذكرت الوكالة أن الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، وضم وزير الخارجية عباس عراقجي، غادر المبنى الذي كانت تُعقد فيه المحادثات في وقت مبكر من صباح الإثنين، بعد نحو 18 ساعة من المشاورات والمحادثات المكثفة، مضيفة أن المشاورات الفنية ستستمر طوال الأسبوع في سويسرا.



وأفاد إعلام إيراني بأن المحادثات الفنية ستتناول آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وتشكيل فرق فنية متخصصة.



وكانت وزارة الخارجية السويسرية، أعلنت أن المفاوضات المكثفة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء استمرت طوال الليلة الماضية، مشيرة إلى أن هناك ظروفاً مواتية لاستئناف فوري للمناقشات الفنية.



ورحب المنسق السويسري بالتقدم البناء الذي تم إحرازه خلال المفاوضات الدبلوماسية المكثفة التي استمرت طوال الليلة الماضية بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة.



وأكدت الخارجية مجدداً استعدادها لدعم هذه العملية وفقاً لتقاليدها في المساعي الحميدة.



وأعلن الوسطاء انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم (الإثنين)، فيما ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع.



وبعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة أخرى، وتكرار الرئيس دونالد ترمب لتهديداته باستئناف الهجمات على إيران، جاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً.



ووفقاًَ للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في المنتجع الجبلي السويسري.



وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق المتنازع عليه.