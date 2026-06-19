فجرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أزمة دبلوماسية مع روما، وألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم (الجمعة)، زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة يومي 21 و22 يونيو الجاري، احتجاجاً على ما وصفه بـ«الكلمات الخطيرة والمسيئة»، التي وجهها ترمب لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.



صورة خلال قمة مجموعة السبع

وكان ترمب قال في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، إن ميلوني «توسلت» إليه لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قائلاً: إنها كانت ترغب بشدة في الحصول على صورة معه وإنه وافق على ذلك «شفقةً عليها».



واعتبر وزير الخارجية أن «الكلمات الخطيرة والمسيئة»، التي وجهها ترمب لميلوني تُسيء إلى جميع الإيطاليين. ولهذا السبب، قررتُ إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة في 21 و22 يونيو.



وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اتهمت حليفها المقرب دونالد ترمب باختلاق قصة عنها، بعدما قال لقناة تلفزيونية إيطالية إنها «توسلت» إليه لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع. وعبرت ميلوني عن اندهاشها من تصريحاته التي وصفتها بأنها «مختلقة» بالكامل، متهمةً إياه بإظهار قدر أكبر من التساهل مع خصوم الغرب مقارنة بحلفائه التقليديين.



أحدث مؤشر على تدهور العلاقات

ويعد هذا التراشق الإعلامي أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين الجانبين، بعد أيام فقط من ظهور بوادر تحسن في العلاقة بين الزعيمين خلال قمة مجموعة السبع، عقب خلافات سابقة هذا العام بشأن الحرب في إيران.



وأظهرت لقطات مصورة من القمة التي عُقدت في فرنسا ميلوني وترمب وهما يتحدثان مطولاً، إلا أن الرئيس الأمريكي أوحى بأنه كان يجاملها فقط أثناء الحديث.



ونقلت قناة (La7) الإيطالية عن ترمب قوله في مقابلة قصيرة: «ربما كانت سعيدة لأنني تحدثت معها. لم يكن عليّ أن أتحدث معها». وأضاف، بحسب ترجمة القناة: «لقد توسلت إليّ لالتقاط صورة معها. كانت تريد صورة معي بشدة. لم أكن لأنفذ ذلك، لكنني شعرت بالشفقة عليها». ولم تنشر القناة التسجيل الصوتي الأصلي للمقابلة، واكتفت ببث نسخة مدبلجة.



خلافات سابقة بين ترمب وميلوني



وردت ميلوني قائلة: «تصريحات دونالد ترمب مختلقة بالكامل. بصراحة أنا مندهشة. لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة تجاه حلفائه، وهذه ليست المرة الأولى».



وأضافت: "لا يسعني إلا أن أقول إن من المخيب للآمال أنه لا يُظهر القدر نفسه من الحزم تجاه أعداء الغرب والولايات المتحدة، الذين يتعامل مع قادتهم بقدر أكبر بكثير من التساهل". ولفتت إلى أن هناك أمراً واحداً يجب أن يتذكره: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل لأحد.



وكانت ميلوني من أبرز الداعمين لترمب في السابق، وكانت الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي حضرت مراسم تنصيبه عام 2025، لكنها انتقدته لاحقاً بسبب هجومه على البابا ليو على خلفية إدانة الأخير للحرب مع إيران، ما دفع ترمب إلى اتهامها بأنها تفتقر إلى الشجاعة.