أكد قائد التحالف البحري الدفاعي اللواء البحري الركن عبدالله الشهري أن التحالف الذي أسسته وتقوده الرياض يمتلك خطة إستراتيجية لمواجهة التحديات، موضحاً أن حماية الملاحة البحرية ضمن خطط التحالف.



وقال اللواء البحري الركن عبدالله الشهري، في تصريح تلفزيوني لـ«العربية»، عقب تعيينه قائداً للتحالف الدفاعي: «التحالف جاء استجابة للتحديات والتهديدات الراهنة، وتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح من الأهداف الأساسية للتحالف»، مشدداً على أن أمن الممرات البحرية الدولية يعد مسؤولية جماعية تتطلب العمل المشترك.



ولفت إلى أن «التعاون الدفاعي يعد ركيزة لحماية الملاحة واستقرار الأسواق».



من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي إن إعلان التحالف البحري استجابة مباشرة لأهمية توحيد جهود الدفاع، موضحاً أن التهديدات الراهنة في المنطقة فرضت تعزيز التنسيق والتعاون.