أتلف مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، اليوم (الأربعاء)، 5926 قطعة من مخلّفات الحرب غير المنفجرة في منطقة باب المندب بمحافظة تعز غربي اليمن، في إطار جهوده الرامية إلى حماية المدنيين وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر الخطرة.



وأكد المشروع، في بيان، أن العملية نفذها فريق المهمات الخاصة الثاني التابع لـ«مسام»، بعد استكمال إجراءات النقل والتجهيز والتأمين وفق المعايير المعتمدة في عمليات التخلص الآمن من الذخائر والمتفجرات.



وشملت المواد التي جرى إتلافها 116 قذيفة متنوعة، و2722 فيوزاً متنوعاً، و2971 طلقة متنوعة، و42 لغماً مضاداً للأفراد، و56 لغماً مضاداً للدبابات، وقنبلتين يدويتين، و8 عبوات ناسفة، إضافة إلى 4 صواريخ متنوعة، ليصل إجمالي ما تم التخلص منه إلى 5926 قطعة من مخلفات الحرب.



وقال قائد فريق المهمات الخاصة الثاني في مشروع «مسام»، المهندس أديب رجب، إن هذه الكمية جُمعت بواسطة فرق المشروع العاملة في مناطق الساحل الغربي لليمن خلال الشهرين الماضيين، ضمن عمليات المسح والتطهير المستمرة للمناطق الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، موضحاً أن موقع الإتلاف تم اختياره من قبل خبراء «مسام».



وأشار إلى أن المنطقة تتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بعمليات التخلص الآمن من مخلفات الحرب، بما يضمن تنفيذ العملية وفق أعلى مستويات السلامة.



ولفت إلى أن هذه المخلفات كانت تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، خصوصاً أن كثيراً منها تعرض للتلف بفعل العوامل الجوية والصدأ، ما يزيد من احتمالات انفجارها بصورة عشوائية.



وأكد رجب أن التخلص منها يسهم في تقليل المخاطر التي تواجه السكان في المناطق المحررة.



ويواصل مشروع «مسام» السعودي تنفيذ أعمال نزع الألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة في مختلف المحافظات اليمنية، بهدف حماية المدنيين وتأمين الأراضي والطرق ومناطق الرعي والزراعة من الأخطار الناجمة عن مخلفات.