أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني أن حكومته ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة، وتوفير البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهماتها باستقلالية وكفاءة.

وأوضح خلال استقباله رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة، مثمناً الدعم السعودي لليمن الذي مكن الحكومة اليمنية من مواصلة الإصلاحات.

وجرى خلال اللقاء بحث مستوى التنسيق والتعاون بين الحكومة والهيئة، والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.

واطلع رئيس الوزراء من رئيسة الهيئة على سير أعمال الهيئة والبرامج والخطط التي تنفذها، والتحديات التي تواجهها، إلى جانب الإجراءات المتخذة في مجال تلقي البلاغات والشكاوى والتحري بشأنها، ومتابعة قضايا الفساد وفقاً للقانون، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ الحكم الرشيد.