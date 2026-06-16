دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بشدة قيام رئيس إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية ما يُسمى «أرض الصومال» بزيارة القدس المحتلة، معتبراً هذه الزيارة انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الأممية.

وقال أبوالغيط، في بيان أصدرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة تمثّل محاولة لإضفاء الشرعية على كيان انفصالي، وتُعد خطوة خطيرة تستهدف النيل من السيادة الصومالية ووحدة أراضي الجمهورية الفيدرالية.



ودعا الأمين العام المسؤولين في الإقليم إلى مراجعة هذه السياسة التي «لا تخدم مصالح الشعب الصومالي ولا تعزز الاستقرار في القرن الأفريقي»، مطالباً بالعودة إلى الحوار الوطني الصومالي-الصومالي تحت سقف الوحدة الوطنية.

يأتي البيان بعد زيارة رسمية قام بها رئيس إقليم أرض الصومال عبدالرحمن محمد عبدالله إلى إسرائيل، شملت لقاءات في القدس المحتلة وافتتاح ممثلية أو سفارة للإقليم هناك.



وكانت إسرائيل قد أعلنت اعترافها بـ«أرض الصومال» كياناً مستقلاً في نهاية عام 2025، وهو الاعتراف الوحيد البارز لهذا الإقليم حتى الآن على المستوى الدولي.

وتُعد «أرض الصومال» (صوماليلاند) إقليماً انفصالياً يعلن نفسه دولة مستقلة منذ عام 1991، لكنه لا يحظى بأي اعتراف غير إسرائيل، وترفض الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو بشكل قاطع أي محاولات للانفصال، معتبرة أرض الصومال جزءاً لا يتجزأ من الجمهورية الصومالية الفيدرالية.



وتؤكد جامعة الدول العربية بشكل دائم موقفها الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته واستقراره، مشدداً على أن أي حلول يجب أن تتم ضمن إطار الدستور الصومالي والتوافق الوطني.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام أن جامعة الدول العربية ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الصومال، ودعم جهود الحكومة الفيدرالية في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية.