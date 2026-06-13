أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال رأفت أنور العامودي المتورط في عمليات اعتقال وتغييب قسري في محافظة درعا جنوب البلاد خلال عهد بشار الأسد.



وأفادت الوزارة في بيان اليوم السبت، بأن قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، أوقفت العامودي، وهو أحد أبرز المطلوبين لضلوعه في العمل لصالح مليشيا «اللجان الشعبية» التابعة للنظام السابق في محافظة درعا.



وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط الموقوف في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عدداً من أبناء المحافظة، بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية، ولفتت إلى أن سجلات التحقيق بينت أن العامودي عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق العميد وفيق الناصر، كما نشط تحت إشراف المساعد أسامة أبو جعفر.



ووفق الوزارة، أظهرت الأدلة تعاونه الوثيق مع فرع المخابرات الجوية بقيادة العقيد قصي ميهوب، إذ تمثّل دوره في تسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية، ثم ابتزاز ذويهم مالياً عبر التفاوض معهم مقابل مبالغ طائلة لقاء وعود كاذبة بالإفراج عنهم.



وأشارت إلى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها مع المقبوض عليه؛ لكشف كامل ملابسات القضية، تمهيداً لتقديمه إلى العدالة لينال جزاءه القانوني.