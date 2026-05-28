دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي «بأشد العبارات» استمرار الهجمات الإيرانية على دولة الكويت.



وأوضح، في بيان، أن «استمرار هذه الهجمات الغادرة يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار»، مؤكداً دعم دول المجلس الكامل لدولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



ونددت الدول الخليجية والعربية بالهجوم الإيراني على الكويت، مؤكدة أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها.



وفي غضون ذلك، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن خرق إيران لوقف إطلاق النار جاء بعد ساعات من إطلاقها 5 طائرات مسيّرة في مضيق هرمز ومحيطه.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن إيران أطلقت صاروخاً بالستياً عند الساعة 10:17 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي يوم 27 مايو (صباح الخميس بالتوقيت المحلي) باتجاه الكويت، مؤكدة أن القوات الكويتية تمكنت من اعتراضه بنجاح.



وأوضح البيان أن هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من جانب النظام الإيراني جاء بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية 5 طائرات مسيّرة هجومية انتحارية، شكلت تهديداً واضحاً في مضيق هرمز ومحيطه.



وأضاف البيان أن القوات الأمريكية نجحت في اعتراض جميع المسيّرات، كما منعت إطلاق طائرة مسيّرة سادسة من موقع تحكم أرضي إيراني في بندر عباس.



وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها تواصل، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، «التحلي باليقظة وضبط النفس، مع الاستمرار في الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في مواجهة العدوان الإيراني غير المبرر».