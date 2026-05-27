دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأربعاء) الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تسريع وتيرة الإمدادات بالصواريخ الاعتراضية لبلاده، مؤكداً أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى من طراز «أوريشنيك» خلال أحدث هجوم على أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في رسالة وجهها إلى نظيره الأمريكي ترمب إن وتيرة تسليم الصواريخ لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات العسكرية الأوكرانية في ظل تصاعد الهجمات الروسية، موضحاً أن بلاده تعتمد بشكل شبه كامل على الولايات المتحدة في اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، وذلك في تأكيد على اعتماد كييف على الدعم من واشنطن.



وكان زيلينسكي أعلن (الأحد) استخدام روسيا صاروخاً باليستياً فرط صوتي من طراز «أوريشنيك» خلال هجوم واسع استهدف العاصمة كييف، مؤكداً أنها المرة الثالثة التي يُستخدم فيها هذا الصاروخ، القادر على حمل رؤوس نووية أو تقليدية، في أوكرانيا.



ولفت إلى أن روسيا قصفت مدينة بيلا تسيركفا بمنطقة كييف بهذا الصاروخ.



ونشر الجيش الروسي صاروخ «أوريشنيك»، وهو أحدث صواريخه فرط الصوتية القادر على حمل رأس نووي، العام الماضي في بيلاروسيا، الدولة الحليفة لموسكو والمحاذية لثلاث دول أعضاء في الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، هي بولندا وليتوانيا ولاتفيا، فضلاً عن أوكرانيا.



وكانت موسكو استخدمت هذا الصاروخ مرتين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، أولها نوفمبر 2024 واستهدفت به مصنعاً عسكرياً، وفي يناير 2026 استخدمته في قصف مركز للصناعات الجوية في غرب أوكرانيا قرب حدود الحلف الأطلسي، لكنه لم يحمل في الحالتين أي رؤوس نووية.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصاروخ أوريشنيك ينطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ10 أضعاف، أي بسرعة 10 ماخ، وهو قادر على تدمير المخابئ تحت الأرض على عمق 3 أو 4 طوابق أو أكثر.