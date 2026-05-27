أقرت حركة حماس، اليوم (الأربعاء)، بمقتل القيادي في كتائب القسام محمَّد عودة، مؤكدة أنه قتل مع زوجته واثنين من أبنائه إثر غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية بمدينة غزَّة (الثلاثاء).



وأشارت حماس إلى أن عودة من الرَّعيل الأوَّل لمؤسِّسي الحركة، معتبرة أن اغتياله محاولة إسرائيلية يأسة.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن في وقت سابق اليوم مقتله، مؤكداً أنه القائد الرابع للجناح العسكري لحماس في قطاع غزة.



وهدّد كاتس بتنفيذ الهجرة الطوعية من القطاع بالتوقيت والطريقة المناسبين، موضحاً إن جميع قادة حماس محكوم عليهم بالإعدام أينما وجدوا.



وأشار إلى أن إسرائيل تعهدت بأن حماس لن تحكم غزة لا مدنياً ولا عسكرياً، وهذا ما سيحصل، على حد زعمه.



في غضون ذلك، انتقد السيناتور الأمريكي كريس فان هولين موقف الحزب الديمقراطي من إسرائيل، داعياً إلى وقف الدعم العسكري لها ما لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بخطة زمنية واضحة لتنفيذ حل الدولتين، وذلك في مقال بصحيفة «نيويورك تايمز».



واتهم هولين الحزبين الديمقراطي، والجمهوري بالإخفاق في التعامل مع المسألة الإسرائيلية الفلسطينية؛ بسبب ما وصفه بـ«الدعم الانعكاسي وغير المشروط» من جانب واشنطن للحكومات الإسرائيلية، رغم تعارض سياساتها مع المصالح والقيم الأمريكية.



وشدّد على ضرورة إحداث تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، يقوم على استخدام النفوذ الأمريكي لفرض حل الدولتين، وربط المساعدات العسكرية الأمريكية بشروط سياسية واضحة، تشمل إنهاء الاحتلال ووقف السياسات التي تعرقل إقامة دولة فلسطينية.