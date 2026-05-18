لوَّح مسؤول أمريكي اليوم (الإثنين) بالعودة للحرب والتفاوض بالقنابل، موضحاً أن ترمب يدرس استئناف الحرب لرفض إيران مطالبه.



ونقل موقع «إكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله: «البيت الأبيض يعتقد أن مقترح إيران المحدث لا يمثل تحسناً، وغير كافٍ للتوصل لاتفاق»، موضحاً أن ترمب يدرس استئناف الحرب لرفض إيران مطالبه وامتناعها عن التنازل بشأن النووي.



وتوقع المسؤول أن يعقد ترمب اجتماعاً مع فريق الأمن القومي غداً (الثلاثاء) لنقاش خيارات عسكرية، مشدداً بالقول: «سنضطر إلى مواصلة المفاوضات عبر القنابل إذا لم تغير إيران موقفها».



وأشار إلى أن «مقترح إيران المضاد الذي قدمته باكستان لنا مساء الأحد لا يتضمن سوى تحسينات شكلية»، لافتاً إلى أن آخر مقترحات طهران تضمَّن عبارات بشأن التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكنه لا يتضمن التزاماً تفصيلياً بتعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها الحالي، وقال المسؤول: «أي تخفيف للعقوبات لن يحدث مجاناً دون خطوات متبادلة من جانب إيران».



من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: «يجب على إيران التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي وإعادة فتح مضيق هرمز»، مضيفاً: «تركيا لديها القدرة على ممارسة نفوذ كبير في ما يتعلق بحربي إيران وأوكرانيا».



في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات، وسترد على أي اعتداءات.