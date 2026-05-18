جدَّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم (الإثنين) التأكيد على أنه لن يستقيل، رغم الأزمة التي لفّت حزب العمال منذ خسارته المدوية في الانتخابات المحلية الأخيرة.



وأكد ستارمر في تصريحات أنه «لن يذهب إلى أي مكان، لشعوره بقوة بضرورة خدمة الذين انتخبوه»، موضحاً أنه «سيخوض المواجهة في الانتخابات العامة القادمة رغم إدراكه أنه بعد الانتخابات الأخيرة أصبحت المهمة تغيير الأمور».



ولفت إلى أن حكومته «ورثت اتفاق بريكست السيئ جداً، الذي لا يفيد مصلحة البلاد»، مبيناً: «ما فعلته خلال عامين هو إعادة بناء علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي».



وأشار إلى أن بريطانيا ستحقق قفزة كبرى إلى الأمام في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خلال القمة القادمة.



وواجه ستارمر سلسلة أزمات واستقالات في حكومته، عقب الخسارة المدوية التي لقيها حزب العمال في الانتخابات المحلية، فيما طالبه أكثر من 80 من أصل 403 نواب عماليين في البرلمان بالاستقالة أو وضع جدول زمني لاستقالته، كي يتسنى للحزب تنصيب زعيم جديد بطريقة منظمة.



وخسر حزب العمال 1400 مقعد في مختلف الهيئات التشريعية في إنجلترا مقارنة بما كان عليه سابقاً، وهو ما أقر به ستارمر حينها، مؤكداً أنه مسؤول عن الهزيمة الانتخابية.