دانت مصر بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة باستخدام طائرات مسيرة، وأكدت تضامنها الكامل مع السعودية وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أية تهديدات، معربة عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وبحسب بيان صادر شددت مصر على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة، محذرة من أن هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة.

في سياق متصل، جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي أمس (الأحد)، حيث تناول الاتصال التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستعرض الوزيران الجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي، وتجنب التداعيات الخطيرة لاستمرار وتيرة التصعيد التي تهدد بجر منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى التي ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين.

وفي هذا السياق، تطرق الاتصال إلى تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران واتفق الوزيران على أهمية استئناف هذا المسار وإنجاحه، مؤكداً أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الازمة، بما يجنب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة.

وخلال الاتصال، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها، منوهاً في الوقت ذاته إلى الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر، وضرورة الحفاظ على أمن الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة.

واتفق الوزيران على الأهمية البالغة للحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وجددا إدانة الاعتراف بما يسمى بجمهورية أرض الصومال لما يمثله ذلك من خرق وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.