حكمت محكمة عسكرية صينية، اليوم (الخميس)، بالإعدام مع وقف التنفيذ بحق وزيري الدفاع السابقين، لي شانج فو، ووي فنج خه، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالرشوة.



ونقلت وكالة أنباء الصين الرسمية «شينخوا» عن المحكمة، تأكيدها أن إن وي فنج خه أُدين بتلقي رشى، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، كما أُدين لي شانج فو بتلقي وتقديم رشى، وحكم عليه بالعقوبة نفسها.



وشغل وي فنج خه منصب وزير الدفاع في الفترة بين 2018 و2023، قبل أن يخلفه لي شانج فو، الذي لم يمكث في المنصب سوى عدة أشهر، قبل إقالته في أكتوبر 2023، كما أقيل الوزيران السابقان من الحزب الشيوعي الحاكم في عام 2024 بتهمة مخالفات جسيمة للانضباط، ضمن حملة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج لتطهير المؤسسة العسكرية والدفاعية من كبار المسؤولين المتهمين بـ«الفساد».



وتخفف الصين حكم الإعدام مع وقف التنفيذ عادة إلى السجن المؤبد، إذا لم يرتكب المحكوم عليه جرائم خلال فترة وقف التنفيذ.



وكانت وزارة الدفاع الصينية قالت في يناير الماضي إن الحزب الشيوعي الحاكم، قرر فتح تحقيق مع مسؤولين عسكريين كبيرين هما تشانج يو شيا، وليو تشن لي، للاشتباه في ارتكابهما انتهاكات خطيرة تتعلق بالانضباط والقانون، واصفة حملة الرئيس الصيني للتحقيق مع أبرز جنرالاته، على غرار الجنرال تشانج يوشيا، بأنها أكبر حملة تطهير يشهدها الجيش الصيني منذ نحو نصف قرن.