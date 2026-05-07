أقرت حركة حماس اليوم (الخميس) بمقتل نجل رئيس المكتب السياسي للحركة في غارة إسرائيلية، مؤكدة على لسان القيادي باسم نعيم أن عزام الحية توفي متأثراً بإصابات تعرض لها في هجوم إسرائيلي، ليلة أمس.



ويعد عزام هو الابن الرابع للحية الذي يلقى حتفه في هجمات إسرائيلية من أبناء الحية الذي يعيش خارج القطاع.



ولدى الحية سبعة أبناء ونجا من محاولة اغتيال إسرائيلية متعددة آخرها في أكتوبر العام الماضي، واستهدفت العاصمة القطرية الدوحة، وأدت لمصرع ابنه، فيما لقي ابنان آخران حتفهما في محاولات إسرائيلية سابقة لاغتياله، في غارات على غزة عامي 2008 و2014.



يأتي الاغتيال في الوقت الذي قال مسؤولون إن قادة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى عقدوا محادثات مع الوسطاء الإقليميين والمبعوث الرئيسي لـ«مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، لدفع خطة ترمب لوقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلتها الثانية.



وقال قيادي في «حماس» إن الحركة أبلغت ملادينوف أنها لن تدخل في محادثات جادة حول تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن تفي إسرائيل بالتزاماتها المتعلقة بالمرحلة الأولى، بما في ذلك الوقف الكامل للهجمات.



ومن المتوقع أن يعقد الوسطاء المصريون والقطريون والتركيون وحماس وممثلون عن حركة حماس في أنقرة اجتماعاً خلال الأيام القادمة لتقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الحركة وإسرائيل.



وأفادت مصادر، أن الاجتماع هدفه تقريب وجهات النظر بشأن الخلافات التي تعيق التوصل إلى توافق حول كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، مبينة أن المفاوضات تمر بمرحلة شديدة الصعوبة.